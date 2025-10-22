Savelletri di Fasano, fallisce l’assalto al bancomat: ordigno inesploso, banditi in fuga

FASANO – Tentato colpo nella notte allo sportello bancomat di, dove una banda ha cercato di far saltare il dispositivo con la cosiddetta, inserendo un ordigno esplosivo.

Il piano, però, è fallito: l’esplosivo non è detonata e i malviventi sono stati costretti a fuggire a mani vuote.

Lo sportello automatico, situato in via Durazzo, ospita in estate la sede distaccata della Polizia Locale di Fasano. A dare l’allarme sono stati un vigilantes e alcuni residenti, che all’alba hanno notato la porta d’ingresso aperta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli artificieri, che hanno messo in sicurezza l’area e disinnescato l’ordigno inesploso. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili e chiarire la dinamica dell’assalto fallito.