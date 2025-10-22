Savelletri di Fasano, fallisce l’assalto al bancomat: ordigno inesploso, banditi in fuga
FASANO – Tentato colpo nella notte allo sportello bancomat di Savelletri di Fasano, dove una banda ha cercato di far saltare il dispositivo con la cosiddetta “tecnica della marmotta”, inserendo un ordigno esplosivo.
Il piano, però, è fallito: l’esplosivo non è detonata e i malviventi sono stati costretti a fuggire a mani vuote.
Lo sportello automatico, situato in via Durazzo, ospita in estate la sede distaccata della Polizia Locale di Fasano. A dare l’allarme sono stati un vigilantes e alcuni residenti, che all’alba hanno notato la porta d’ingresso aperta.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli artificieri, che hanno messo in sicurezza l’area e disinnescato l’ordigno inesploso. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili e chiarire la dinamica dell’assalto fallito.
Tags: Brindisi CRONACA LOCALE