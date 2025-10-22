Riqualificazione di piazza Capitaneo a Palese: in fase di ultimazione i lavori di realizzazione della nuova area giochi

BARI - Sono in fase di completamento i lavori di riqualificazione dell’area giochi di piazza Capitaneo, a Palese. Questa mattina il sindaco ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento del cantiere, finanziato con un importo di circa 37mila euro (al netto di IVA) di fondi del Municipio V, nell’ambito dell’accordo quadro per la realizzazione di verde urbano attrezzato e spazi pubblici.L’intervento ha previsto la sostituzione dei giochi e della pavimentazione esistenti, ormai ammalorati dall’usura, con nuove attrezzature più moderne e inclusive, oltre che nuova pavimentazione antitrauma in gomma colata.Sono, dunque, stati installati giochi del tipo: gioco a molla a forma di ciotola, torre da gioco con due scivoli, arrampicata e pannello ludico inclusivo, altalena inclusiva con tre sedili, giostra rotante con balaustra, fiore a campana.