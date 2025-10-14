Grave incidente a Putignano: tre feriti, uno in condizioni critiche
PUTIGNANO – Un grave incidente si è verificato sul Canale di Pirro, in direzione Fasano, coinvolgendo due auto. Tre persone sono rimaste ferite, di cui una in condizioni gravissime. Tutti i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Monopoli.
Sul luogo dello scontro sono intervenuti i vigili del fuoco di Putignano, il 118 e i carabinieri, mentre le cause e la dinamica dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.
