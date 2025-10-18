Liste PD per le regionali: De Santis punta su squadra forte e rinnovata

BARI – Laha approvato all’unanimità le liste per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre in Puglia.

Per il collegio di Bari, la lista comprende: Ubaldo Pagano, Francesco Paolicelli, Lucia Parchitelli, Pietro Petruzzelli, Elisabetta Vaccarella, Anna Selvaggiulo, Silvia Contento, Daniela Di Bello, Maria Limitone, Alessandra Addante e Costantino Morena. Il Segretario regionale Domenico De Santis e il Segretario provinciale Pino Giulitto individueranno entro lunedì i 4 candidati mancanti.

La lista di Lecce: Sandra Antonica, Sergio Blasi, Loredana Capone, Emanuele Gatto, Valentina Gennaro, Marco Giannotta, Dina Manti, Stefano Minerva, Antonio Rizzini e Graziana Ronzino.

Per Taranto, saranno 7 i nomi definiti entro lunedì: Donato Pentassuglia, Anna Filippetti, Mattia Giorno, Enzo Digregorio, Cosimo Borraccino, Mariagrazia Cascarano, Maria Rosaria Guglielmi, Sebastiano Stano e Telemaco Farina.

BAT: Domenico De Santis, Debora Ciliento, Antonella Cusmai, Giuseppe Paolillo e Giovanni Vurchio.

Brindisi: Isabella Lettori, Maurizio Bruno, Fabio Giorgino, Antonio Matarrelli e Antonella Vicenti.

Foggia: Raffaele Piemontese, Paolo Campo, Enzo Quaranta, Teresa Cicolella, Maria Fiore, Rossella Falcone e Mariella Romano.

Il Segretario regionale Domenico De Santis ha sottolineato: “Abbiamo costruito una lista rinnovata, con giovani, donne e rappresentanti della società civile, insieme a una parte degli uscenti. Vogliamo rafforzare il lavoro fatto in questi anni sull’economia, aumentare i salari, stabilizzare il lavoro e costruire un futuro industriale compatibile con la tutela dell’ambiente. Ci prenderemo cura dei cittadini e delle cittadine pugliesi, della loro salute e dei giovani, perché restare in Puglia valga la pena, e delle donne, con servizi all’altezza delle sfide della nostra regione. Quanto a Fabiano Amati, la sua esclusione non è un veto della Segreteria nazionale, ma una scelta politica del PD provinciale, regionale e nazionale”.