Consiglio Puglia: approvato il rendiconto generale della Regione Puglia per il 2024

Ilha approvato all’unanimità dei votanti, cone la non partecipazione al voto del centrodestra, il disegno di legge relativo al

Dal rendiconto emergono i seguenti dati principali: le entrate accertate per la competenza dell’esercizio 2024 ammontano a 15.655.850.047,61 euro, mentre le spese impegnate risultano pari a 15.377.004.314,38 euro. Il risultato della gestione di competenza dell’anno è di 730.495.986,64 euro, con residui attivi alla chiusura dell’esercizio pari a 13.605.948.344,43 euro e residui passivi propri per 10.100.705.701,69 euro.

Le economie vincolate sono state quantificate in 2.185.868.741,89 euro, mentre il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 ammonta a 4.192.677.639,54 euro. Il risultato economico dell’esercizio 2024 è invece di 178.056.234,24 euro.

L’approvazione del rendiconto rappresenta un passaggio fondamentale per la trasparenza e la gestione finanziaria della Regione, confermando l’equilibrio tra entrate e spese e la capacità di pianificazione delle risorse regionali.