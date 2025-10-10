Trame Contemporanee: Francesco Colella e Anna Bellato protagonisti di "Meno di due"









Due persone, un uomo e una donna, che si incontrano per la prima volta. Si sono scritti, mandati foto, conosciuti a distanza per alcune settimane, forse mesi, hanno deciso di vedersi per davvero. Da un amore a lungo immaginato prende le mosse lo spettacolo“Meno di Due” scritto e diretto da Francesco Lagi, produzione della Compagnia Teatrodilina, in collaborazione con Compagnia Lombardi Tiezzi, in scena per la prima volta in Puglia domani (sabato 11 ottobre) alle 21, alla Cittadella degli Artisti (biglietti disponibili su diyticket), con Francesco Colella (premio Ubu nel 2010, Petra, Il Gattopardo), Anna Bellato (Rocco Schiavone, La valle dei sorrisi) e Leonardo Maddalena (Il Miracolo, Gerri).

All’inizio dello spettacolo li troviamo nell’attimo esatto in cui si conoscono e inizialmente non sappiamo niente di loro, né chi siano né da dove vengano. Lui per raggiungerla ha fatto un lungo viaggio. Assistiamo al dischiudersi di due persone che iniziano a conoscersi di fronte a noi, siamo testimoni del primo momento reale, vivo, fra di loro. L’attimo in cui è finito il tempo delle chat, dei profili, delle foto truccate o sempre un po’ in posa, e due persone si guardano negli occhi, sperando di piacere all’altro e soprattutto cercando nell’altro qualcuno per cui perdere la testa.

Attraverso il loro dialogo e le domande che si fanno, capiamo piano piano qualcosa di come sono fatti e di come pensano e di quale sia il loro passato. È una situazione che ci rende per forza un po’ goffi, intimiditi, impacciati e insicuri: desideriamo piacere e, allo stesso tempo, che quella persona che abbiamo davanti ci piaccia. I nostri personaggi sono due persone adulte a cui la vita ha dato qualche botta, hanno già delle storie alle spalle, alcune delusioni e qualche ferita, ma che oggi sono pronti a rimettersi in gioco e a cercare una relazione che li completi e che li renda felici.

Alle 18, la Cittadella ospiterà anche “Berkoff’s Metamorphosis - A study of Physical Theatre” (ingresso libero, prenotazioni su boxofficediy.com), in cui i ragazzi del LSE Drama Collective del Corso Cambridge del Liceo Scientifico “A. Einstein” Molfetta porteranno in scena uno studio del teatro fisico di Berkoff usando il suo adattamento della Metamorfosi di Kafka come mezzo attraverso il quale capire la sua idea del teatro con il suo uso di movimenti, ensemble work e voce.

Gran finale del terzo fine settimana del festival Trame Contemporanee con la prima nazionale, domenica 12 ottobre, alle 21, al Teatro Babilonia di Molfetta, per “Biscotti bigusto” di e con Arianna Gambaccini, produzione Papaya entertainment in collaborazione con il Crest di Taranto, progetto selezionato al festival Montagne Racconta 2024 e al Laboratorio permanente di drammaturgia curato da Francesco Niccolini e istituito da Collinarea Festival del Suono, Teatro di Lari e Sartoria Caronte (biglietti disponibili su diyticket). “Biscotti Bigusto” è il racconto tragico più o meno consapevole di una confessione, di un dolore e della misura colma del dolore sopportabile nella vita di una persona, giudicata, dalla comunità a cui appartiene, inadeguata, socialmente improduttiva. Quindi strana. È il racconto dei padri che impongono ai figli se sedere fra le vittime o i carnefici: è il racconto della violenza e della ingiustizia insite e proprie della famiglia e della società.

Trame Contemporanee, con la direzione artistica di Marianna de Pinto e Marco Grossi, quest’anno ospiterà 18 spettacoli, coinvolgendo 13 compagnie teatrali e più di 50 artisti ospiti, con una grande attenzione per i debutti in scena di nuove opere - saranno 9 i debutti nazionali e 4 quelli regionali – e per le compagnie under 35. Numerose le collaborazioni, con alcune tra le compagnie più importanti del panorama nazionale, poi sperimentazioni di format innovativi, due residenze teatrali e un programma parallelo di attività collaterali, tra cui dj-set, podcast e Poetry Slam.

Trame Contemporanee 2025 è possibile grazie al sostegno di MIC - Direzione generale spettacolo, Regione Puglia. Patrocinio di Puglia Promozione. 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙’𝑈𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑎-𝑁𝑒𝑥𝑡 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑈; 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑙 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑑i 𝑀𝑖𝑐 – 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑆𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙𝑜.





Info: info@tramecontemporanee.it o 351/852.84.04.