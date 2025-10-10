Policlinico di Bari: al via la campagna antinfluenzale e vaccinale “on site”

BARI – Proteggere gli operatori sanitari e i pazienti fragili. Con questo obiettivo ilha avviato oggi la campagna antinfluenzale e la vaccinazione contro il, portando il servizio direttamente nei reparti per favorire la massima adesione.

La campagna è partita dalle unità operative di cardiologia e pneumologia nel padiglione Asclepios 3, con la vaccinazione offerta a medici, infermieri, specializzandi, studenti di medicina e ai pazienti. Il direttore generale Antonio Sanguedolce ha sottolineato: “Si tratta di un gesto semplice ma fondamentale per garantire sicurezza, continuità assistenziale e tutela della salute”. Anche il dg si è vaccinato personalmente questa mattina nell’ambulatorio allestito nella sala di accoglienza della cardiologia.

Secondo il prof. Silvio Tafuri, responsabile della Control room aziendale e ordinario di igiene dell’Università di Bari: “L’influenza della scorsa stagione è stata la più violenta degli ultimi vent’anni. Lo scorso anno circa 16 milioni di italiani sono stati colpiti dai virus respiratori, e oggi il Covid-19 rappresenta la causa prevalente delle infezioni respiratorie. Al Policlinico di Bari abbiamo da anni una delle più alte percentuali di operatori vaccinati a livello nazionale, risultato frutto dell’organizzazione e della sensibilità del personale”.

La campagna continuerà nei prossimi giorni con la somministrazione dei vaccini a tutto il personale sanitario, agli studenti dei corsi di laurea in Medicina e Professioni sanitarie, e ai pazienti, sia ospedalizzati sia ambulatoriali.