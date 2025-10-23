Conversano, Ikea inaugura il centro servizi per le famiglie



L’inaugurazione si terrà alla presenza di Pasqua De Marco – Presidente della Cooperativa Sociale Itaca, della Dott.ssa Francesca Tarulli – responsabile Area 5 “Politiche Sociali, Contrasto alla povertà, Ufficio Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale Sociale Conversano, Monopoli e Polignano a Mare”, di Anne Elfriede Lehmeier - Direttrice del negozio IKEA di Bari, Elisabetta Annunziata - Customer Relation Manager IKEA e Rocco Pietrocola - Sustainability Specialist IKEA.



Il Centro Servizi per le famiglie nasce nell’ambito territoriale Conversano–Monopoli-Polignano per offrire servizi integrati di sostegno alla genitorialità, all’inclusione sociale e alla crescita dei più giovani.



La Cooperativa Sociale Itaca dal 1995 progetta e gestisce servizi socio educativi, formativi e di accompagnamento al lavoro, rivolti prevalentemente a minori, giovani e famiglie, lavorando in sinergia con servizi pubblici e privati per l’inclusione sociale delle fasce deboli, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane e di comunità, l’innovazione sociale.

CONVERSANO - Il Centro Servizi per le Famiglie di Conversano, gestito dalla Cooperativa Sociale Itaca, riapre le sue porte con un nuovo volto grazie all’importante contributo di IKEA Bari. La sede pugliese dell’azienda svedese ha donato arredi e soluzioni d’interior design per rendere gli spazi del Centro Servizi per le Famiglie più accoglienti, funzionali e a misura delle famiglie.Un’iniziativa dedicata al territorio che rientra nel più̀ ampio progetto “Un posto da Chiamare Casa”, tramite il quale IKEA Italia, al fianco di istituzioni e associazioni locali, ha già̀ realizzato più̀ di 800 progetti sociali in oltre 10 anni su tutto il territorio nazionale, volti a restituire il senso di casa a chi più̀ ne ha bisogno.