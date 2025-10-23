Taranto celebra la VII Rassegna dei Cortei Storici delle Pro Loco di Puglia

TARANTO – Domenica 26 ottobre il centro storico di Taranto ospiterà la, evento dedicato alle radici, ai costumi e alle tradizioni della regione.

Promossa da UNPLI Puglia APS con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia – Assessorato al Turismo, Pact Puglia e del Comune di Taranto, la manifestazione vede la collaborazione di Confcommercio Taranto e della Pro Loco di Taranto.

L’evento è stato presentato ufficialmente giovedì 23 ottobre presso l’Infopoint Galleria Comunale in Piazza Castello, con un programma che promette un vero viaggio nel tempo tra storia, cultura e tradizione. I saluti istituzionali si terranno alle 10:00 nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, con il sindaco di Taranto Piero Bitetti e la presidente della Pro Loco di Taranto Nunzia Lecce. Seguiranno gli interventi di Rocco Lauciello, presidente Unpli Puglia APS, Leonardo Giangrande, presidente Confcommercio Taranto, Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo della Regione Puglia, e Antonino La Spina, presidente nazionale Unpli.

A partire dalle 16:00, i cortei storici sfileranno tra le vie e le piazze più suggestive del centro antico, partendo da Piazza Ammiraglio Cattolica e attraversando Via Di Palma, Piazza Maria Immacolata, Via D’Aquino e Piazza Garibaldi.

Oltre 1200 figuranti in abiti d’epoca, organizzati in venti gruppi provenienti da diverse località pugliesi, più un gruppo da Bernalda (MT), daranno vita a un percorso emozionante tra musica, colori, costumi e atmosfere medievali, celebrando la storia e l’identità della Puglia.

La Rassegna dei Cortei Storici rappresenta un’importante occasione di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, custodito e tramandato con passione dalle Pro Loco della regione.