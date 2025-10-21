Conversano, il sindaco Giuseppe Lovascio accoglie gli studenti italiani e austriaci nella Sala Consiliare: al via la mobilità Erasmus+ dedicata all’identità territoriale

CONVERSANO - Conversano ha accolto, presso la sala consiliare, venti studenti del liceo “Simone Morea” e ventuno studenti accompagnati da due docenti della scuola austriaca “Bundeshandelsakademie” di Hartberg, nell’ambito della mobilità Erasmus+ NextGenerationEU, finanziata dall’Unione Europea e attiva dal 19 al 25 ottobre. A fare gli onori di casa il sindaco, Giuseppe Lovascio (con la dirigente scolastica prof.ssa Angela Borrelli), che ha espresso profonda soddisfazione per un progetto che rafforza il dialogo europeo tra giovani, promuove la conoscenza reciproca e valorizza le identità territoriali attraverso la storia, l’arte, le tipicità e lo sport.«Conversano è lieta di aprire le proprie porte a questi giovani ambasciatori della cultura e della cooperazione europea. Il confronto tra territori è un’occasione preziosa per riscoprire le nostre radici e guardare al futuro con spirito di condivisione e innovazione», ha dichiarato il sindaco. La mobilità in Puglia segue il soggiorno degli studenti italiani in Austria, dal 28 settembre al 4 ottobre, accompagnati dalla prof.ssa Maria Luisa Nobile, referente Erasmus, insieme alle docenti Lasalandra e Scognetti.In quell’occasione, il gruppo ha visitato Vienna e Graz, incontrato la squadra di calcio del Hartberg (militante nella massima serie austriaca, la “Austrian Bundesliga”) e scoperto le eccellenze locali, come la produzione di olio di semi di zucca. Adesso è Conversano a raccontarsi: dall’arte seicentesca di Paolo Finoglio alla tradizione casearia nelle masserie, passando per esperienze culturali e sportive che mettono in luce il patrimonio materiale e immateriale del territorio. Il Comune rinnova il proprio impegno a sostenere iniziative che promuovano l’internazionalizzazione della scuola, la cittadinanza attiva e il senso di appartenenza europea.