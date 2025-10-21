Presicce Acquarica, nuovo assalto a un bancomat: forte esplosione in centro
PRESICCE ACQUARICA – Ancora un assalto a uno sportello bancomat nel Salento. Questa volta la vittima è stata la filiale della Banca Sella in via Roma, nel cuore del comune di Presicce-Acquarica.
Secondo le prime informazioni, una forte esplosione ha svegliato gli abitanti della zona, provocando danni ingenti all’istituto di credito. Al momento non è chiaro se la banda sia riuscita a portare via il bottino.
Le autorità locali e le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’assalto.
