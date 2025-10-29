Conversano, indagine su autorizzazione a casa funeraria: avviso di conclusione indagini per 10 persone
CONVERSANO - La Procura di Bari ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 10 persone, tra cui due funzionari e due consiglieri comunali del Comune di Conversano.
L’inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza, riguarda presunte irregolarità nella concessione di un’autorizzazione per una casa funeraria.
Da questo momento, gli indagati hanno 20 giorni di tempo per chiedere di essere interrogati o presentare memorie difensive.
