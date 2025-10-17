Copertino, anziano trovato morto in casa: era deceduto da giorni

COPERTINO - Dramma a, dove un uomo diè stato trovato senza vita nella sua abitazione nel centro cittadino. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso risalirebbe a

A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, preoccupati dal silenzio e dai cattivi odori provenienti dall’appartamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118, che una volta entrati hanno scoperto il corpo dell’anziano, disteso sul pavimento di una stanza adibita a ripostiglio.

Dalla prima ispezione cadaverica è emerso che la morte risalirebbe a circa due settimane. Non sono stati riscontrati segni di violenza: l’uomo sarebbe deceduto per cause naturali.