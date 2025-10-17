Nodo ferroviario Bari Nord, il sindaco scrive al ministro dei Trasporti: “Progetto pronto, serve il rifinanziamento”

BARI - Il sindaco diha inviato unaper sollecitare un intervento sulladel progetto relativo al, variante

Lo scorso 16 aprile si è concluso l’iter autorizzativo per l’approvazione del progetto definitivo, completando tutti i passaggi necessari al successivo finanziamento dell’opera da parte del Ministero.

Il primo cittadino ha ricordato come la realizzazione della variante sia attesa da tempo e rappresenti una infrastruttura strategica per migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi ferroviari, oltre che per eliminare i passaggi a livello che da anni dividono e rallentano la viabilità nei quartieri interessati.

Come noto, il Cipess, nella seduta del 29 novembre 2024, ha disposto il definanziamento dei 700 milioni di euro originariamente previsti per l’intervento. L’assenza di copertura economica ha impedito il rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità, mettendo a rischio l’avvio dei lavori e causando possibili ritardi ulteriori.

Per queste ragioni, il sindaco ha chiesto al Ministero un nuovo stanziamento di risorse, evidenziando l’urgenza di procedere con la gara d’appalto e di ottenere una nuova dichiarazione di pubblica utilità, così da evitare anche ulteriori aumenti dei costi dovuti al rincaro dei materiali.