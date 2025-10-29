Corvaglia Barbershop riporta a Lecce il prestigioso Premio di Barberia Internazionale: il capoluogo salentino torna al centro della scena europea



LECCE – Dopo nove anni di assenza dai palmarès internazionali, l’Italia torna a imporsi nel mondo della barberia grazie a Corvaglia Barbershop, storico salone di Lecce che ha conquistato il prestigiosissimo Premio di Barberia Internazionale, assegnato nell’ambito dei Premi "Barberías con Encanto" a Madrid. – Dopo nove anni di assenza dai palmarès internazionali, l’Italia torna a imporsi nel mondo della barberia grazie a Corvaglia Barbershop, storico salone di Lecce che ha conquistato il prestigiosissimo Premio di Barberia Internazionale, assegnato nell’ambito dei Premi "Barberías con Encanto" a Madrid.





L’evento - curato dalla nota associazione spagnola Barberías con Encanto, fondata per dare visibilità, diffusione e prestigio al settore barberia e che oggi rappresenta uno dei riferimenti europei per l’eccellenza nella cura maschile - ha visto saloni provenienti da diversi Paesi contendere il titolo, in un contesto altamente selettivo.





Fondato nel 1986, Corvaglia Barbershop è da quasi quarant’anni un punto di riferimento a Lecce per la cura maschile, distinguendosi per la fusione tra artigianato tradizionale, sensibili innovazioni stilistiche e un ambiente dal richiamo "vintage e di classe".





Uno sguardo sul premio





La giuria internazionale ha sottoposto le candidature a criteri rigorosi e articolati, assegnando punteggi in base a:

- Esperienza cliente, ovvero la capacità di instaurare un rapporto autentico e personalizzato con il cliente;

- Qualità del servizio, misurata nella preparazione e precisione dei barbieri;

- Stile unico, vintage e di classe, in cui ambiente, immagine e identità estetica si fondono;

- Prestigio e reputazione del salone, includendo longevità e storia dell’attività;

- Cura dei dettagli, dall’arredamento all’accoglienza, fino all’atmosfera complessiva;

- Standard di igiene e organizzazione dei servizi offerti;

- Longevità dell’attività, un criterio che valorizza saloni storici con radicamento sul territorio.

Grazie a punteggi di eccellenza su ciascuna di queste voci, Corvaglia Barbershop ha superato la strettissima concorrenza internazionale, guadagnandosi il riconoscimento come unica barberia italiana premiata in questa edizione, e riportando così il trofeo in Italia dopo l’ultima vittoria del 2016.

"Abbiamo portato la nostra bandiera fino a Madrid – dichiara con orgoglio il titolare Simone Corvaglia - questo premio non è solo un traguardo professionale, ma un riconoscimento per tutta Lecce. Dimostra che anche da una città del Sud si può raggiungere un livello internazionale senza rinunciare alla propria identità e alle proprie radici".





Valore per il territorio





La vittoria assume un significato ancora più forte per Lecce e per il Salento: non è solo un trofeo personale, ma una conferma della forza del tessuto artigianale locale, capace di competere sui palcoscenici più prestigiosi. Lecce si distingue così ancora una volta come città d’eccellenze nel panorama manifatturiero e dei servizi, rafforzando la propria immagine a livello internazionale.

La cerimonia della nona edizione dei Premi "Barberías con Encanto" ha ospitato centinaia di professionisti del settore, mettendo in luce l’importanza della formazione, dell’innovazione e della qualità come fattori determinanti per il successo.

Con questo riconoscimento, Corvaglia Barbershop non solo celebra una vetta raggiunta, ma pone le basi per un futuro ancora più ambizioso, confermando che stile, tradizione e territorio possono andare di pari passo verso l’eccellenza.