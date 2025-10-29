Creative Economy Forum 2025: Bari capitale mondiale della creatività

Ndelika Mandela

BARI – Bari diventa per un giorno la capitale globale della creatività con la prima edizione del, in programma oggi al Teatro Petruzzelli dalle 10.00 alle 16.30. L’evento internazionale, organizzato dain collaborazione con, trasformerà la Puglia in un crocevia di idee, innovazione e cultura, con talk, panel e incontri dedicati al futuro delle economie creative.

Ideato dal fashion director Taiwo Meghoma, ambassador dell’Apulian Runway Experience, e dal giornalista internazionale Joseph Hammond, il Forum riunirà leader globali, creativi, accademici e istituzioni per discutere un settore oggi valutato oltre 2.000 miliardi di dollari, destinato a raddoppiare entro il 2050 grazie a innovazione digitale e sviluppo sostenibile.

Tra gli ospiti internazionali figurano la social innovator Adenike Adeyemi, l’imprenditrice italo-australiana Antoinette Petruccelli, il produttore musicale britannico Oli Rose e il celebre fotografo Richard Young. Forte anche la rappresentanza italiana, con il professore Antonio Messeni Petruzzelli, la direttrice artistica Carolina Stamerra Grassi, lo scultore e designer Antonio Pio Saracino, e il creativo e produttore cinematografico Ivan D’Ambrosio.

Daniele Del Genio

Il Forum esplorerà la creatività come motore di diplomazia culturale, inclusione sociale e crescita sostenibile, attraverso panel tematici, testimonianze e momenti esperienziali. “La Puglia può diventare un ponte tra culture e mercati diversi, unendo tradizione artigianale e visione globale”, affermano gli organizzatori, ricordando come la regione conti oltre 3.400 aziende nel settore moda e più di 24.000 addetti, confermandosi riferimento mondiale per artigianato e innovazione.

L’evento si inserisce nel programma dell’Apulian Runway Experience, la settimana della moda pugliese che celebra il Made in Puglia tra tradizione, sostenibilità e innovazione.

Le registrazioni sono aperte su www.creativeeconomyforum.com, con posti limitati per imprenditori, designer, artigiani, start-up e operatori culturali.

La giornata si concluderà con la prestigiosa “Mandela Awards”, una cerimonia esclusiva su invito nella Villa Romanazzi Carducci di Bari, dedicata a ospiti internazionali, personalità dell’arte, dell’imprenditoria e della comunicazione, per celebrare creatività, leadership e visione globale.

Informazioni:

Organizzazione: CNA Puglia in collaborazione con La Ditta aps

Patrocini: Regione Puglia, ADI, Unisalento, ITS Academy Mi.Ti. Moda, Lorelux, Dhitech, Cofidi

Partner: Lang Lang Foundation, Hayani Africa, International Music Education Center, Hollytour, Champagne Nicolas Feuillatte, Consorzio vini D.O.P. Salice Salentino

Ufficio stampa: Massimiliano Martucci – ufficiostampa@apulianrunway.com