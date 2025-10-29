Volotea inaugura la rotta Bari-Lille: due voli settimanali dal 23 maggio 2026

BARI – Volotea, la compagnia aerea specializzata nelle piccole e medie città europee, annuncia una nuova rotta internazionale dalla sua base di Bari: a partire dal, sarà operativo il collegamento diretto con, nel nord della Francia, con due frequenze settimanali – mercoledì e sabato – per un totale di oltre 14.000 posti disponibili.

Il nuovo volo permetterà ai viaggiatori francesi di scoprire con facilità le bellezze della Puglia: spiagge cristalline, città d’arte, borghi autentici, eccellenze enogastronomiche e un’accoglienza unica.

Con questa novità, salgono a tre le destinazioni francesi raggiungibili dallo scalo barese con Volotea, insieme a Bordeaux e Lione. Per la prima volta, i collegamenti con Bordeaux e Lione saranno operativi anche durante le festività natalizie, ampliando le opportunità di viaggio anche in inverno. Inoltre, Volotea collega in estate Brindisi a Nantes, rafforzando la rete di voli tra Puglia e Francia all’interno del network di Aeroporti di Puglia.

“Il collegamento con Lille rappresenta una tappa importante nella nostra strategia di sviluppo internazionale: oggi la Puglia non è collegata solo a Parigi, ma a tutta la Francia, confermando il ruolo strategico dei nostri aeroporti come motori di crescita e connettività territoriale”, ha commentato Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia. “La destinazione è ideale per servire il nord della Francia e il Belgio, sia per il traffico leisure che d’affari, e consente ai tanti pugliesi residenti in quella zona di tornare a casa più comodamente”.

“Con Bari-Lille rafforziamo il nostro impegno nel supportare il turismo internazionale in Puglia – ha aggiunto Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. Offriamo ai viaggiatori francesi un accesso diretto al cuore del Mediterraneo e ai pugliesi una nuova opportunità di volo verso il nord della Francia”.

A poco più di un anno dall’apertura della sua base a Bari, inaugurata nel luglio 2024, Volotea consolida la sua presenza in Puglia, confermando lo scalo come hub strategico per collegare il territorio con l’Europa e valorizzandone il potenziale turistico.

I biglietti sono già disponibili su www.volotea.com e presso le agenzie di viaggio.