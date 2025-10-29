Addio a James Senese, il sassofonista che ha fatto vibrare Napoli e il mondo

NAPOLI - È morto oggi all’età di 80 anni James Senese, celebre musicista napoletano, sassofonista e fondatore degli Showmen e dei Napoli Centrale, noto per aver accompagnato Pino Daniele nei suoi primi successi. Ricoverato per un’infezione polmonare dal 24 settembre nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Cardarelli, Senese lascia un vuoto enorme nel panorama musicale italiano.

“Non bastano parole per un dolore così grande, ma solo un grazie! Grazie per il tuo talento, la dedizione, la passione, la ricerca”, scrive sui social l’amico e musicista Enzo Avitabile.

Artista visionario e sperimentale, ogni concerto di James era un viaggio unico, spesso improvvisato, dove la musica diventava un linguaggio universale capace di trasmettere emozioni profonde. “Il divertimento è nella musica che serbi nel cuore. Metto in moto il groove di tutti e lo metto insieme per far vibrare i nostri sentimenti”, raccontava il musicista. Secondo lui, nella musica si trova “lo stato d’animo dell’intero universo”, capace di farci comprendere meglio noi stessi e gli altri.

Una carriera epica tra Napoli e il mondo

Nato a Napoli il 6 gennaio 1945 da madre italiana e padre afroamericano, James Senese inizia la sua carriera nel 1961 con il gruppo Gigi e i suoi Aster, per poi fondare negli anni Sessanta e Settanta gli Showmen e gli Showmen 2, introducendo in Italia le sonorità soul, rhythm & blues e funk di artisti come Otis Redding, James Brown e Marvin Gaye.

Nel 1974 nasce la band Napoli Centrale, con cui Senese rivoluziona la musica napoletana. Tra i membri della formazione anche un giovane Pino Daniele, che in seguito lo accompagnerà in numerosi progetti. Senese collabora con artisti di rilievo come Tullio De Piscopo, Rino Zurzolo, Joe Amoruso ed Ernesto Vitolo, creando una sintesi unica tra jazz, funk e influenze locali.

Dopo lo scioglimento della band nel 1983, Senese intraprende la carriera solista con album come Hey James, dedicato al padre, e Zitte! Sta arrivanne 'o mammone, con ospiti come Lucio Dalla, Enzo Gragnaniello e Raiz. Negli anni Novanta Napoli Centrale torna attiva e nel 2016 pubblica ‘O Sanghe, vincitore della Targa Tenco come miglior disco in dialetto. Nel 2018 celebra i 50 anni di carriera con un doppio live a Sorrento e nel 2021 presenta il suo ventunesimo album, James is back.

James Senese e il cinema

Oltre alla musica, Senese ha arricchito il suo percorso artistico con esperienze cinematografiche, partecipando a film come No grazie, il caffè mi rende nervoso con Massimo Troisi, Passione di John Turturro e Una festa esagerata con Vincenzo Salemme.

Con la sua musica, il sassofonista napoletano ha saputo far vibrare il cuore di generazioni, trasformando ogni nota in un ponte tra le persone e tra le culture. Il suo lascito resterà indelebile nella storia della musica italiana.