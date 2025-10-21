Dileo (Noi Moderati): "Rettifica e chiarimento a dichiarazioni rilasciate in recente intervista"

BARI - Il Segretario provinciale BAT di, Rocco Dileo, desidera chiarire e rettificare alcune affermazioni rese in una recente intervista riguardanti il passaggio di esponenti politici tra schieramenti diversi.

«L’espressione “immondizia politica” utilizzata è stata inappropriata e non riflette il mio pensiero né i valori che il nostro partito intende promuovere – dichiara Dileo –. Il mio intento non era offendere o denigrare colleghi o avversari politici, ma sottolineare l’importanza di coerenza e trasparenza nelle scelte politiche. Riconosco che il cambio di schieramento può essere motivato da ragioni legittime e personali, e non è mia intenzione giudicare le decisioni altrui con termini che possano risultare offensivi».

Dileo aggiunge: «Mi scuso sinceramente con chiunque si sia sentito colpito dalle mie parole e ribadisco il mio impegno a favorire un dialogo politico costruttivo, rispettoso e orientato al bene comune. Ringrazio per l’attenzione e resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti».