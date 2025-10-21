Storytelling Festival 2025: il potere delle parole approda al Teatro Piccinni di Bari

BARI – Presentata questa mattina a Palazzo della Città, la, che per la prima volta entra ufficialmente nella stagione teatrale, promossa dal Comune di Bari e organizzata da Puglia Culture - Circuito Teatrale. Il festival, ideato dae prodotto da La Content, si conferma come un punto di riferimento per il potere trasformativo delle storie, con talk, incontri e workshop rivolti a professionisti, studenti e cittadini.

Quest’anno il festival coinvolgerà più di 400 partecipanti, tra cui studenti dell’Università di Bari e due classi del Liceo Classico e Musicale “Giuseppe Palmieri”. Tra gli ospiti attesi, alcune delle voci più autorevoli della comunicazione e della cultura nazionale: Annamaria Testa, Pablo Trincia, Martina Marchiò, Gianluca Diegoli, Elvio Carrieri, Andrea Girolami, Vittorio Pettinato, Emanuele Frontoni, Giovanna Loi, Donata Columbro, Mafe De Baggis, Simona Ruffino e Valentina Vellucci.

Il tema centrale del festival è il linguaggio come strumento di relazione, conoscenza e cittadinanza nell’era dell’intelligenza artificiale. Tra le novità dell’edizione 2025, lo Storytelling Extra, una terza data gratuita in programma domenica 26 ottobre alle ore 11, con la sociolinguista Vera Gheno e il suo monologo “Grammamanti. Immaginare futuri con le parole”, aperto a tutta la cittadinanza.

Giulia Delli Santi, assessora comunale alle Culture, ha sottolineato come l’iniziativa contribuisca a trasformare il Piccinni in una “piazza culturale multidisciplinare”, mentre Cristiano Carriero ha evidenziato il ruolo dello storytelling come leva culturale ed economica, capace di incidere sul modo in cui comunità e imprese crescono.

Tra le novità anche la Storytelling Festival Podcast Car, realizzata in collaborazione con Maldarizzi Automotive, per approfondimenti live dal Festival.

Lo Storytelling Festival 2025 è sostenuto da TP ITALIA come Main Sponsor, con il contributo di Maldarizzi Automotive, Gift Campaign, Produttori di Manduria, SocialWeb Solutions, TMShell, Bari Containers e Pepe Graphic, con partner istituzionali il Comune di Bari e Puglia Culture.



