Domenico Farina convocato in azzurro: pronto per l’Incontro U23 di Trieste

Classe 2004, originario di Taranto e portacolori dell’Atletica Don Milani Mottola, Farina si è distinto per la sua crescita costante sotto la guida del tecnico Silvano Danzi. Quest’anno ha realizzato un ottimo 29:51 sui 10 km a Reggio Emilia, risultato che lo colloca tra i migliori giovani interpreti italiani della distanza. Inoltre, ai Campionati Italiani U23 di Grosseto, ha chiuso al sesto posto nei 5000 metri, con il crono di 14:27.08, confermando la sua versatilità e determinazione.

La convocazione in azzurro rappresenta un meritato riconoscimento per un atleta che sta costruendo la propria carriera con impegno e risultati concreti. A Trieste, Farina avrà l’opportunità di confrontarsi con i migliori giovani specialisti europei in una gara che promette ritmi serrati e grande spettacolo.

Per ulteriori dettagli sulle prestazioni e il profilo di Domenico Farina: World Athletics.