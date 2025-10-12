Donzelli (FdI): “Con Lobuono la Puglia può diventare la locomotiva d’Italia”

BARI – «Non è importante il giorno in cui si sceglie il candidato, ma il candidato che si sceglie». Con queste parole, responsabile nazionale del Dipartimento Organizzazione di, ha commentato la candidatura dia governatore dellaper la coalizione di centrodestra.

Intervenendo a margine di un incontro del partito dedicato alle professioni, Donzelli ha descritto Lobuono come «una persona capace, con esperienza e in grado di unire non solo il centrodestra, ma anche tanti cittadini non impegnati politicamente, desiderosi di un buon governo per la Puglia».

L’esponente di FdI ha attaccato l’attuale amministrazione regionale, sostenendo che i pugliesi «sono stanchi di vent’anni di malgoverno e di una gestione del territorio sbagliata». Tra le priorità indicate, Donzelli ha sottolineato la necessità di «una sanità efficiente, con liste d’attesa più corte e servizi più vicini ai cittadini», aggiungendo che «la gestione del potere del centrosinistra è ormai arrivata al capolinea».

«Con Lobuono – ha proseguito – abbiamo la possibilità di garantire alla Puglia lo stesso buon governo che Giorgia Meloni sta portando avanti a livello nazionale. Siamo il treno giusto per far diventare questa regione la locomotiva d’Italia».

Infine, commentando i sondaggi che al momento darebbero in vantaggio il centrosinistra, Donzelli ha concluso: «Noi di Fratelli d’Italia siamo nati per smentire i pronostici».