San Giorgio Jonico, alla guida di un trattore rubato con targa falsa: denunciato un 56enne

TARANTO – Era alla guida di unil 56enne fermato dagli agenti delladurante un controllo nel territorio di, in provincia di Taranto.

L’uomo, residente nella zona ionica, alla vista della pattuglia ha assunto un atteggiamento sospetto, cercando di evitare il controllo. Gli agenti, insospettiti, hanno deciso di procedere con una verifica approfondita dei documenti e del mezzo.

Dagli accertamenti è emerso che il conducente era sprovvisto di patente di guida, già sospesa a tempo indeterminato, e che il veicolo non era assicurato né dotato di documenti di circolazione.

Controllando il numero di telaio, gli operatori hanno scoperto che il trattore era stato rubato nel 2016 a un’azienda agricola di Maruggio. Anche la targa, risultata contraffatta, era associata a un altro veicolo agricolo.

Il 56enne è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di riciclaggio, oltre che sanzionato per numerose violazioni al Codice della Strada.

Il trattore, del valore stimato di circa 50mila euro, è stato sequestrato e sarà restituito al legittimo proprietario.