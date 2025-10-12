Scanzano Jonico, branco di cinghiali vicino al campo sportivo: cresce la paura tra i cittadini

SCANZANO JONICO – Continua l’emergenza, una situazione che da anni preoccupa cittadini e amministrazioni locali. Gli animali, ormai sempre più numerosi,tra campagne e centri abitati, creando

Nella serata di ieri un cittadino di Scanzano Jonico ha ripreso con il cellulare un branco di cinghiali adulti che si aggiravano nei pressi del campo sportivo della cittadina materana. Le immagini, subito diventate virali sui social, mostrano diversi esemplari intenti a muoversi indisturbati lungo la strada e nelle aree verdi adiacenti, a poca distanza dalle abitazioni.

Un episodio che si aggiunge ai numerosi avvistamenti registrati negli ultimi mesi in tutta la regione, soprattutto tra la fascia ionica e le zone collinari del Materano e del Potentino. Gli agricoltori continuano a denunciare danni ingenti ai raccolti, mentre i cittadini chiedono interventi urgenti per contenere la presenza dei selvatici.

Le autorità locali, intanto, stanno valutando nuove misure di controllo e piani di abbattimento selettivo, in collaborazione con la Regione e la Polizia provinciale, per cercare di arginare un fenomeno che si è ormai trasformato in una vera e propria emergenza di sicurezza pubblica.