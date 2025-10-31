Dopo la morte di un’anziana e il ricovero della figlia, altre tre persone colpite in 24 ore
OSTUNI – Continua a preoccupare il caso dei funghi tossici a Ostuni. Dopo la morte di una donna di 80 anni e il ricovero d’urgenza della figlia, ancora in prognosi riservata, nelle ultime 24 ore altre tre persone sono state trasportate all’ospedale della città bianca per sospetta intossicazione da funghi spontanei.
Si tratta di una coppia di anziani e di un uomo. Per marito e moglie i sintomi sarebbero lievi e riconducibili al consumo di un fungo raccolto nei pressi del proprio giardino. Più preoccupante, invece, la situazione dell’altro paziente, che presenta disturbi più gravi ed è tenuto in osservazione dai medici.
Secondo le prime verifiche, non ci sarebbe alcun collegamento tra i nuovi casi e quello che ha coinvolto madre e figlia nei giorni scorsi.
Le autorità sanitarie raccomandano la massima prudenza nel consumo di funghi spontanei, ricordando l’importanza di farli controllare sempre dagli ispettorati micologici delle Asl prima della preparazione.