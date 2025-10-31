Dopo la morte di un’anziana e il ricovero della figlia, altre tre persone colpite in 24 ore

OSTUNI – Continua a preoccupare il. Dopo lae il, ancora in, nelle ultime 24 oresono stateper

Si tratta di una coppia di anziani e di un uomo. Per marito e moglie i sintomi sarebbero lievi e riconducibili al consumo di un fungo raccolto nei pressi del proprio giardino. Più preoccupante, invece, la situazione dell’altro paziente, che presenta disturbi più gravi ed è tenuto in osservazione dai medici.

Secondo le prime verifiche, non ci sarebbe alcun collegamento tra i nuovi casi e quello che ha coinvolto madre e figlia nei giorni scorsi.

Le autorità sanitarie raccomandano la massima prudenza nel consumo di funghi spontanei, ricordando l’importanza di farli controllare sempre dagli ispettorati micologici delle Asl prima della preparazione.