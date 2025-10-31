Bari, inaugurata la Winter School “Dal Cybercrime alla Cybersecurity” dell’Università Aldo Moro: dialogo tra diritto, tecnologia e sicurezza



L’incontro ha visto la partecipazione di illustri relatori quali il Prof. Antonio Felice Uricchio, presidente dell’ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; il Dott. Marco De Bartolis, direttore del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Bari; il Generale Pasquale Preziosa, già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e docente di Geostrategia; e l’Avv. Claudio Caldarola, presidente della GP4AI - Global Professionals for Artificial Intelligence aps ets.



A concludere la sessione, il Prof. Danilo Caivano, coordinatore del progetto PNRR “Cyber Social Security”.



La Winter School barese riafferma il ruolo dell’accademia come presidio culturale e luogo di elaborazione delle nuove frontiere della libertà, della conoscenza e della fiducia nel futuro.



Per maggiori informazioni sulla Winter School: https://www.uniba.it/it/didattica/corsi-universitari-di-formazione-finalizzata/summer-winter-school/winter-school/2025-2026/dal-cybercrime-alla-cybersecurity-sfide-giuridiche-e-tecnologiche-per-la-societa-digitale