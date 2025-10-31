Bari, inaugurata la Winter School “Dal Cybercrime alla Cybersecurity” dell’Università Aldo Moro: dialogo tra diritto, tecnologia e sicurezza
BARI - Si è svolta oggi, in modalità online, la lezione inaugurale della Winter School “Dal Cybercrime alla Cybersecurity: prospettive giuridiche e tecnologiche per la società digitale”, promossa dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con il Patrocinio gratuito anche della GP4AI - Global Professionals for Artificial Intelligence aps ets (www.gp4ai.com).
Ad aprire i lavori, gli indirizzi di saluto del Prof. Andrea Lovato, direttore del Dipartimento, seguiti dall’introduzione della Prof.ssa Annita Larissa Sciacovelli, coordinatrice del corso, che ha guidato un confronto di alto profilo sul tema “Criminalità informatica, geopolitica e intelligenza artificiale”, un dialogo di grande rilievo tra diritto, tecnologia e sicurezza.
L’incontro ha visto la partecipazione di illustri relatori quali il Prof. Antonio Felice Uricchio, presidente dell’ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; il Dott. Marco De Bartolis, direttore del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Bari; il Generale Pasquale Preziosa, già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e docente di Geostrategia; e l’Avv. Claudio Caldarola, presidente della GP4AI - Global Professionals for Artificial Intelligence aps ets.
A concludere la sessione, il Prof. Danilo Caivano, coordinatore del progetto PNRR “Cyber Social Security”.
La Winter School barese riafferma il ruolo dell’accademia come presidio culturale e luogo di elaborazione delle nuove frontiere della libertà, della conoscenza e della fiducia nel futuro.
Per maggiori informazioni sulla Winter School: https://www.uniba.it/it/didattica/corsi-universitari-di-formazione-finalizzata/summer-winter-school/winter-school/2025-2026/dal-cybercrime-alla-cybersecurity-sfide-giuridiche-e-tecnologiche-per-la-societa-digitale