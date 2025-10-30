Oncologo barese Alessandro Rizzo tra i ricercatori più influenti al mondo

BARI – Un prestigioso riconoscimento internazionale celebra la ricerca italiana: l’oncologo Alessandro Rizzo, dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, figura tra i migliori ricercatori del mondo secondo la classifica World Top 2% Scientists 2025, pubblicata dall’Università di Stanford.

A soli 35 anni, il dottor Rizzo si colloca al 93° posto su oltre 355.000 autori e conferma per il quarto anno consecutivo la sua presenza tra gli scienziati più influenti a livello globale. Il suo lavoro vanta un H-Index di 62 secondo Scopus e 298 pubblicazioni internazionali, posizionandolo nel top 1% mondiale nel settore Oncologia e Carcinogenesi.

In una nota, l’Istituto Tumori di Bari ha sottolineato che il risultato riflette la qualità della ricerca multidisciplinare, innovativa e centrata sul paziente, guidata da giovani talenti.