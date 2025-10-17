Due tartarughe Caretta caretta tornano in mare nella riserva di Porto Cesareo

PORTO CESAREO – Un momento di grande emozione si è vissuto nella, dovesono tornate finalmente in mare dopo un periodo di recupero e cura.

Il rilascio è avvenuto nella suggestiva cornice naturale di località Frascone, a Nardò, grazie alla collaborazione tra l’Area Marina Protetta di Porto Cesareo e il Centro Recupero Tartarughe Marine di Calimera.

A rendere l’evento ancora più speciale è stata la partecipazione di 66 bambini delle scuole di Nardò, che hanno assistito con entusiasmo al ritorno in libertà degli animali. Durante la mattinata, i piccoli hanno potuto conoscere da vicino le abitudini delle tartarughe marine e scoprire l’importanza della tutela del mare e delle specie che lo abitano.

“Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e condiviso con noi questa bellissima esperienza di natura, educazione e speranza”, hanno dichiarato Marco d’Adamo, direttore dell’Amp di Porto Cesareo, e Pasquale Coppola, presidente del consorzio di gestione.

“La nostra area marina protetta è da sempre al centro di queste attività e continuerà a esserlo anche in futuro, per promuovere una convivenza sostenibile tra uomo, flora e fauna del territorio”.

L’iniziativa rientra nel più ampio impegno dell’Amp di Porto Cesareo per la conservazione della biodiversità marina e la sensibilizzazione delle nuove generazioni sul rispetto dell’ambiente.