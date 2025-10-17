Il firmacopie di Annalisa infiamma la Galleria BAART, ma al Palaflorio Elodie fa il sold out… Annalisa no

NICOLA RICCHITELLI – Un pomeriggio di musica, arte e calore umano ha accoltonel cuore di Bari, dove la cantante ligure ha incontrato i fan per il firmacopie del suo nuovo album “Ma io sono fuoco”.

L’evento si è svolto nella suggestiva Galleria BAART, in via Calefati, trasformata per l’occasione in uno spazio che univa arte visiva e musica.

Fin dalle prime ore della mattina, decine di fan si sono radunati davanti alla galleria: c’è chi è arrivato all’alba per assicurarsi un posto in prima fila, chi ha portato striscioni e chi ha improvvisato cori e balli sulle note dei brani più amati di Annalisa. L’atmosfera era quella delle grandi occasioni: festosa, partecipata, ma anche carica di emozione e attesa.

All’interno, la mostra fotografica legata al progetto Art Gallery & Instore ha fatto da cornice perfetta. Le immagini, ispirate ai temi del tempo e del fuoco – simboli portanti dell’album – hanno immerso i visitatori in un percorso sensoriale e artistico.

Poi, il momento più atteso: l’ingresso di Annalisa, accolta da un lungo applauso. Con il suo sorriso e la consueta disponibilità, la cantante ha salutato i fan, firmato le copie del disco e scattato decine di foto.

Ma mentre il firmacopie ha registrato un’affluenza record, sul fronte dei concerti la situazione è diversa: le due date baresi del tour, in programma al Palaflorio il 5 e 6 dicembre, non sono ancora sold out. Un dato che stride con quello della collega Elodie, che nella stessa città ha già fatto registrare il tutto esaurito con largo anticipo per il suo live di novembre.

Un confronto inevitabile, ma che Annalisa sembra affrontare con serenità, forte del successo di un album che continua a scalare le classifiche e a raccogliere consensi per la sua maturità artistica.