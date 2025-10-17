🔵 Neos e Aeroporti di Puglia riconfermano il volo Bari–New York per il 2026

MILANO – Dopo il successo della stagione estiva,, compagnia aerea del gruppo Alpitour World, eannunciano la conferma del voloper l’anno 2026, rafforzando così l’offerta di lungo raggio dal Sud Italia.

Il collegamento tornerà operativo da giugno 2026 con due partenze settimanali, sempre a bordo del Boeing 787-9 Dreamliner configurato in classe Premium ed Economy per un totale di 355 posti. Durante la stagione estiva 2025, la rotta ha trasportato circa 10.000 passeggeri, un risultato che evidenzia l’apprezzamento della clientela pugliese e delle regioni limitrofe e conferma il ruolo strategico dell’aeroporto di Bari all’interno del network Neos.

Oltre alla rotta verso New York, Neos propone da Bari anche cinque voli verso destinazioni esotiche di lungo raggio tra le più richieste: Messico, Maldive, Zanzibar, Kenya e Repubblica Dominicana, rafforzando la propria presenza nel Sud Italia e intercettando una domanda turistica in crescita.

Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia, commenta:

“I 10.000 passeggeri trasportati da Neos sul collegamento diretto con New York rappresentano un risultato straordinario. Questo volo non solo consolida il ruolo dell’aeroporto come hub internazionale, ma testimonia anche il valore della collaborazione con la compagnia aerea partner e con la rete delle agenzie di viaggio, orientata all’innovazione, alla qualità del servizio e all’ampliamento dell’offerta verso mercati strategici per la Puglia.”

Carlo Stradiotti, Amministratore Delegato di Neos, aggiunge:

“Bari è uno scalo fondamentale per noi: crediamo nelle sue potenzialità e nel ruolo che può avere per connettere il Sud Italia con destinazioni internazionali. Confermare il collegamento con New York e rafforzare i voli verso Zanzibar, Maldive, Kenya, Messico e Repubblica Dominicana significa offrire collegamenti sempre più capillari e di qualità, per turismo leisure e flussi business.”

Neos consolida così la propria strategia di espansione verso il Nord America, dove è presente dal 2021 con la tratta Milano Malpensa–New York, dal 2023 con il volo Milano Malpensa–Toronto e dal 2024 con il collegamento diretto Palermo–New York.

Per informazioni e prenotazioni: www.neosair.it