Elezioni regionali Puglia: esclusa la lista di Forza Italia a Foggia

BARI – La lista dinella circoscrizione diè stata dichiarataper le elezioni regionali pugliesi del. L’esclusione è dovuta a un vizio di autenticazione: la lista, infatti, sarebbe stata autenticata da un parlamentare anziché da un notaio, come previsto dalla normativa elettorale.

Il partito ha già presentato una controdeduzione, e lunedì mattina è previsto un incontro chiarificatore con la Commissione elettorale circoscrizionale.

Sempre nel centrodestra, che candida Luigi Lobuono alla presidenza della Regione, è stata dichiarata inammissibile anche la lista “La Puglia con noi”. Intanto sono in corso verifiche sulla sesta lista a sostegno del candidato presidente, “Italia Liberale”, per stabilirne la regolarità.

La vicenda sottolinea le difficoltà procedurali che alcuni partiti stanno incontrando nella presentazione delle liste elettorali, a pochi giorni dalla chiusura ufficiale delle candidature.