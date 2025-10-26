Elezioni regionali Puglia: esclusa la lista di Forza Italia a Foggia
BARI – La lista di Forza Italia nella circoscrizione di Foggia è stata dichiarata inammissibile per le elezioni regionali pugliesi del 23 e 24 novembre. L’esclusione è dovuta a un vizio di autenticazione: la lista, infatti, sarebbe stata autenticata da un parlamentare anziché da un notaio, come previsto dalla normativa elettorale.
Il partito ha già presentato una controdeduzione, e lunedì mattina è previsto un incontro chiarificatore con la Commissione elettorale circoscrizionale.
Sempre nel centrodestra, che candida Luigi Lobuono alla presidenza della Regione, è stata dichiarata inammissibile anche la lista “La Puglia con noi”. Intanto sono in corso verifiche sulla sesta lista a sostegno del candidato presidente, “Italia Liberale”, per stabilirne la regolarità.
La vicenda sottolinea le difficoltà procedurali che alcuni partiti stanno incontrando nella presentazione delle liste elettorali, a pochi giorni dalla chiusura ufficiale delle candidature.
Tags: CRONACA Foggia Politica Regionali 2025