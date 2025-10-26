“Lumen”: dialogo tra letteratura e psicologia all’Istituto IKOS di Bari

Un nuovo appuntamento letterario illumina la scena culturale barese: giovedì 30 ottobre 2025, dalle 18.30 alle 20.00, presso l’Executive Center di Via Giovanni Amendola 162/1, l’Istituto IKOS Ageform ospita il colloquio a tre voci su “Lumen” (Besa Muci Editore), l’ultimo romanzo di Antonella Maddalena.

“Lumen” è un testo intenso e luminoso che affronta i temi dell’identità, del corpo e della fragilità umana, conducendo il lettore in un percorso di consapevolezza e rinascita personale. Un’opera che intreccia emozione e introspezione, capace di illuminare le zone d’ombra dell’esperienza umana.

A dialogare con l’autrice saranno Vito Giordano, voce autorevole dell’informazione sociale, e Daniela Poggiolini, psicologa, arteterapeuta e presidente dell’Istituto IKOS Ageform. L’incontro si propone come un confronto aperto tra letteratura e psicologia, per offrire nuove prospettive sul senso del vivere e del sentire.

Un percorso di cultura e crescita

L’evento rientra nel calendario della rassegna letteraria promossa dall’Istituto IKOS, che prosegue così il suo percorso di valorizzazione della cultura come spazio di crescita, dialogo e ispirazione. L’iniziativa è accreditata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e gode del patrocinio del Rotary Club Bari Alto “Terra dei Peuceti”, dell’Associazione Genitori AGE di Fasano e dell’Istituto Universitario Bona Sforza di Bari.

Info e prenotazioni

Per informazioni e prenotazioni:

Referente: Marialessia Antonacci

📞 080 5212483 – 375 6310548

📧 segreteria2@ikosageform.it

📍 Via Giovanni Amendola 162/1, Executive Center – Bari