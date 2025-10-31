Europa League, Steaua Bucarest-Bologna: i rumeni ospitano i rossoblu
La squadra di Italiano fa visita a quella rumena la sera di giovedì 23 ottobre, gara valida per la 3^ giornata del girone unico di Europa League
Spazio anche all’Europa League in questa settimana di coppe europee. Di scena saranno la Roma e il Bologna fra le squadre italiane. I rossoblu, qualificati alla competizione in virtù della vittoria della Coppa Italia la scorsa stagione in finale contro il Milan, se la vedranno in trasferta contro la Steaua Bucarest, squadra storica delle competizioni europee.
La formazione rumena ospiterà dunque i felsinei la sera di giovedì 23 ottobre 2025 a partire dalle ore 18.45, gara valida per la 3^ giornata del girone unico della seconda competizione europea per importanza. Per l’occasione, non parteciperà alla trasferta mister Vincenzo Italiano: l’allenatore del Bologna è infatti ancora ricoverato in ospedale per via di una polmonite.
Europa League, Steaua Bucarest-Bologna: come arrivano le due squadre
La Steaua Bucarest ha iniziato discretamente il girone di Europa League. All’esordio ha infatti vinto di misura in trasferta contro i Go Ahead Eagles, ma poi è andata ko davanti ai propri tifosi contro lo Young Boys. Quindi al momento si trova a quota 3 punti in classifica dopo le prime 2 partite. Le cose non stanno andando meglio però in campionato: la formazione rumena conta infatti appena 13 punti e si trova al 12^ posto, a pari merito con il Cluj.
Il Bologna invece ha iniziato molto bene la stagione in campionato. Dopo la pesante vittoria di Cagliari della scorsa domenica pomeriggio, i rossoblu si trovano da soli al 5^ posto in classifica a quota 13 punti, a +1 su Como e Juventus e solo a -2 dal terzetto composto da Napoli, Roma ed Inter. In Europa League invece, la squadra di Italiano ha prima perso all’esordio a Birmingham contro l’Aston Villa e poi ottenuto un buon pareggio al Dall’Ara contro il Friburgo.
Europa League, Steaua Bucarest-Bologna: precedenti e statistiche
Steaua Bucarest e Bologna non si sono mai affrontate nella loro storia fra tutte le competizioni. Questa sarà la primissima sfida in assoluto.
In compenso, gli emiliani hanno già affrontato squadre rumene in un paio di occasioni: 2 volte l’FC National e 2 volte il Venus B., con cui con entrambe si registrano una vittoria e una sconfitta. La Steaua Bucarest invece, forte della sua lunga storia europea, ha già giocato più volte contro altre squadre italiane: 2 volte con Lazio, Roma, Genoa, Fiorentina, Juventus e Napoli, 1 volte invece con Milan, Parma, Bologna e Sampdoria.