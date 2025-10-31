Confindustria Foggia: la sicurezza elettrica s’impara a scuola

FOGGIA – La cultura della sicurezza entra tra i banchi di scuola. Con l’obiettivo di formare futuri tecnici consapevoli e preparati, E-Distribuzione, UNAE Puglia e Confindustria Foggia hanno promosso per il secondo anno consecutivo il ciclo di incontri “UNAE Puglia incontra le imprese”, dedicato agli studenti degli istituti tecnici superiori della regione.

Il progetto è partito giovedì 30 ottobre presso l’I.T.T. “Altamura da Vinci” di Foggia, dove gli studenti della sezione Meccanica, Elettrica ed Elettronica hanno partecipato attivamente a una giornata di formazione incentrata sul tema della sicurezza elettrica e sulla prevenzione del rischio nei luoghi di lavoro.

Formazione, consapevolezza e merito

La giornata si è conclusa con un seminario sul rischio elettrico, seguito da una prova di apprendimento che ha permesso di individuare gli studenti più meritevoli. Questi ultimi, unendo i risultati della prova con il loro rendimento scolastico, potranno beneficiare di due borse di studio UNAE, simbolo di impegno e riconoscimento per l’eccellenza formativa.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso la sala biblioteca dell’I.T.T. “Altamura da Vinci”, alla presenza del presidente di UNAE Puglia, Donato Campanella, del Dirigente Scolastico Pasquale Palmisano, del presidente della Sezione Meccanica Elettrica ed Elettronica di Confindustria Foggia, Michele Pasqua, e del responsabile territoriale di E-Distribuzione, Luca Petrillo.

Le parole dei protagonisti

«Siamo fermamente convinti che la formazione debba partire dal mondo della scuola – ha dichiarato Michele Pasqua, presidente della sezione Meccanica Elettrica ed Elettronica di Confindustria Foggia –. È fondamentale che negli istituti superiori di elettrotecnica ed elettronica si affianchino alla teoria e alle materie di studio esercitazioni pratiche, come quelle proposte in questo corso».

Sulla stessa linea anche il Presidente di Confindustria Foggia, Potito Salatto, che ha sottolineato l’impegno dell’associazione sul fronte dell’educazione tecnica:

«Confindustria Foggia è attivamente impegnata nella ricerca e nella formazione. Interveniamo in ogni campo della conoscenza, in collaborazione con gli istituti scolastici e gli Istituti Tecnici Superiori, per sostenere questo momento di crescita fondamentale e formare nuovi tecnici specializzati, pronti ad affrontare le sfide del futuro».

Un progetto che guarda al futuro

L’iniziativa proseguirà anche nel 2026, con l’intento di coinvolgere altri istituti tecnici della Puglia e ampliare la rete di scuole e imprese impegnate nella diffusione della cultura della sicurezza elettrica.

Attraverso incontri, seminari e attività pratiche, il progetto punta a promuovere la consapevolezza, la professionalità e la sicurezza dei futuri tecnici del settore elettrico, unendo formazione scolastica e mondo del lavoro in un percorso di crescita concreta e condivisa.