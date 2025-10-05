Evento con Decaro in Fiera: De Santis (PD) annuncia il manifesto per la Puglia

BARI – “Oggi si completa un percorso importante. Come PD abbiamo realizzato nei mesi scorsi oltre 150 assemblee e, in queste settimane, siamo riusciti a trovare la sintesi di coalizione. Oggi c’è questo momento di partecipazione straordinaria: qualsiasi pugliese può contribuire a scrivere il proprio futuro e quello della Puglia”.

Lo ha dichiarato Domenico De Santis, segretario del PD Puglia, intervenendo all’evento con il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ospitato in Fiera.

“Ringrazio Antonio Decaro per aver accolto le proposte del Pd e le altre proposte delle forze politiche presenti. Da questo confronto nascerà il manifesto della Puglia”, ha aggiunto De Santis.

Il segretario ha sottolineato come il percorso partecipativo proseguirà nelle prossime settimane anche nelle varie province, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini e costruire un documento condiviso che rappresenti la visione politica e programmatica per la regione.