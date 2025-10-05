Tragedia sulla strada in Basilicata: quattro giovani morti, aperta un’inchiesta

MATERA – Sono quattro le vittime del tragico incidente avvenuto nelle scorse ore in provincia di Matera. A perdere la vita sul colpo sono stati, 34 anni,, 33 anni,, 31 anni, e, di appena 20 anni.

Le indagini sulla dinamica del sinistro sono in corso da parte delle forze dell’ordine. La Procura di Matera ha aperto un fascicolo per accertare le cause e le eventuali responsabilità, affidato al pubblico ministero Alessio Coccioli.

Secondo le prime ricostruzioni, i quattro uomini – tutti di origine indiana – viaggiavano insieme quando il loro mezzo è rimasto coinvolto nel violento impatto. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e rilievi per chiarire le circostanze dell’incidente.