FAI Giovani Trulli e Grotte alla scoperta di Federico II e la street art di Gioia



Sabato e domenica per "StreetDoor" a Gioia del Colle: visita a le "Porte dell’Imperatore" e laboratorio di street art nel Chiostro Comunale.





GIOIA DEL COLLE (BA) - Ormai da anni la street art abita i nostri borghi caratterizzandoli e rendendoli sempre più musei a cielo aperto che raccontano la storia di un luogo o di una comunità. Nel territorio dei Trulli e delle Grotte questo "museo di strada" è stato realizzato già a Gioia del Colle nel 2012 in occasione del progetto "Le Porte dell’Imperatore" promosso dall’associazione Artensione. Da quell’anno, passeggiare nel centro storico di questo comune pugliese equivale ad immergersi in un sentiero ricco di storie e stimoli per approfondire il legame del borgo con la figura di Federico II di Svevia, a cui sono dedicate le 25 porte decorate.





Sabato 25 e domenica 26 ottobre i ragazzi del Gruppo FAI Giovani Trulli e Grotte faranno rivivere questi esempi di street art con l’evento "StreetDoor. Un viaggio tra Federico II e la Street Art". Un itinerario nel centro di Gioia del Colle accompagnati dagli artisti che hanno curato la realizzazione del progetto per scoprire di alcune delle porte che narrano la storia del sovrano di Svevia e del borgo. Subito dopo ci sposteremo all’interno del Chiostro del Comune di Gioia del Colle per un laboratorio di street art tenuto dall’artista e volontaria del Gruppo Lorena Ortells. L’obiettivo sarà realizzare una nuova porta che ognuno potrà decorare secondo il proprio gusto. Un momento magico, in cui scoprire la storia di un borgo antico e – in sole due ore – avere l’opportunità di creare – ancora - bellezza!





"Il Gruppo FAI Giovani Trulli e Grotte torna con un proprio evento dopo qualche mese di minore attività. Siamo molto felici di questa nuova occasione che permetterà a noi in primis di scoprire la bellezza e la storia di Gioia del Colle, dove il Gruppo non aveva mai avuto occasione di agire. Un doveroso ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Gioia, agli artisti che si sono mostrati subito disponibili, a Lorena e a tutti i volontari e le volontarie del Gruppo FAI Giovani. Sono certa che quello di sabato e domenica sarà un evento prezioso per ciò che il FAI riesce sempre a dare a tutti noi: bellezza, storia, creatività e comunità" dichiara la responsabile dell’evento Aurora Rezzi.



