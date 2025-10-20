FdI critica l’assemblea della CGIL al Policlinico di Bari: “Non opportuno, spazio istituzionale usato per scopi politici”

BARI –interviene sull’assemblea organizzata questa mattina dallanell’aula magna del, sede della Scuola di Medicina dell’Università di Bari, criticando l’evento come inopportuno e politicizzato a poco più di un mese dalle elezioni regionali.

Secondo il partito, l’incontro guidato dal segretario generale della CGIL nazionale Maurizio Landini, rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici del mondo sanitario per spiegare le ragioni della mobilitazione contro il Governo Meloni prevista a Roma il 25 ottobre, avrebbe violato il principio di par condicio, che vieta l’uso di spazi istituzionali per finalità elettorali.

“Fermo restando il sacrosanto diritto a manifestare e protestare con il Governo in carica, quello che non comprendiamo è l’utilizzo di sedi che per loro natura – Policlinico e Università – dovrebbero rimanere terze”, afferma FdI in una nota. Il partito chiede inoltre che, qualora si autorizzasse la CGIL, vengano concessi spazi analoghi anche ad altre rappresentanze sindacali come CISL, UIL, UGL e sindacati autonomi, per garantire equità.

L’iniziativa della CGIL rientra nel ciclo di incontri e assemblee di avvicinamento alla mobilitazione nazionale contro le politiche del governo in tema di lavoro, prevista per fine ottobre.