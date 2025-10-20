Taranto, arrestato 54enne con armi, droga ed esplosivi

TARANTO – La polizia ha arrestato a Taranto un, accusato di detenzione e porto di, possesso di

L’operazione, condotta dai Falchi della squadra mobile, è scattata dopo sospetti su un possibile possesso di pistola e materiale esplosivo, anche a seguito di contrasti con altri esponenti della criminalità locale. L’uomo è stato individuato sul terrazzo del suo appartamento mentre cercava di nascondersi dietro un muretto.

Durante la perquisizione sono stati sequestrati una pistola semiautomatica a salve calibro 8 mm K con caricatore e cartucce modificate, cinque grammi di cocaina, quattro coltelli di varie dimensioni e due manufatti esplosivi artigianali nello zaino legato al manubrio della bicicletta elettrica con cui si muoveva in città.

Il nucleo Artificieri della polizia ha messo in sicurezza la zona e rimosso il materiale esplosivo per la distruzione.