25 studenti egiziani a ITS Academy Mobilità di Taranto

TARANTO – Questa mattina, nella sede di ITS Academy Mobilità in piazza M. Immacolata, hanno iniziato le lezioni venticinque studenti egiziani, diplomati aldell’di Alessandria d’Egitto. Frequenteranno il corso di alta specializzazione in, erogato in lingua inglese. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con lae si inserisce nella strategia del, volta a promuovere la cooperazione internazionale nell’alta formazione.

Ad accogliere gli studenti erano presenti docenti, tutor e il direttore di ITS Academy Mobilità, Luigia Tocci, che ha spiegato come il corso, della durata di 1800 ore comprensive di stage, permetterà agli studenti di approfondire tutti gli aspetti della Supply Chain con docenti altamente qualificati.

ITS Academy Mobilità ha già un’esperienza internazionale consolidata, come dimostrano la Carta Erasmus del 2019, le borse di studio per tirocini all’estero e i progetti di cooperazione transfrontaliera con i Balcani e la Grecia. L’arrivo degli studenti egiziani rappresenta un passo concreto verso ponti formativi tra Italia e Africa, valorizzando il territorio e rafforzando il dialogo interculturale e tra sistemi educativi e produttivi.

Il Piano Mattei, progetto strategico del Governo italiano, mira a rafforzare i legami con l’Africa attraverso iniziative collaborative, con la partecipazione di università ed enti pubblici italiani specializzati in ricerca applicata e innovazione.