Festival Zadra: a Castellana Grotte il giovane talento Davide Dentuti

Castellana Grotte – La prossima tappa del Festival pianistico Fausto Zadra accende i riflettori su uno dei giovani talenti più promettenti della scena musicale barese: Davide Dentuti, diciottenne pianista che si esibirà sabato 18 ottobre, alle ore 18.30, nello splendido Palazzo Picella, messo a disposizione dal Circolo culturale Pivot.

Il programma del concerto è di altissimo livello: Dentuti eseguirà la celebre Sonata «Al chiaro di Luna» di Beethoven, «Mazeppa» dagli Studi trascendentali di Liszt, Gaspard de la nuit di Maurice Ravel e quattro Preludi dall’op. 23 di Sergei Rachmaninov.

Già rivelatosi un prodigio da bambino, Dentuti ha iniziato gli studi con Michele Sgaramella e attualmente si forma al Conservatorio Piccinni di Bari con Maurizio Matarrese. Nel suo percorso vanta partecipazioni a concorsi pianistici nazionali e internazionali, oltre a masterclass con docenti di fama come Daniel Rivera, Bruno Canino e Alessandro Deljavan.

Il concerto offrirà al pubblico un viaggio tra stili e virtuosismi diversi: dalla sperimentazione beethoveniana nella Sonata «Al chiaro di Luna», al virtuosismo trascendentale di Liszt, passando per l’atmosfera fiabesca e tecnica di Ravel, fino alla raffinata espressività dei Preludi di Rachmaninov, capolavori che testimoniano il genio del compositore e pianista russo.

Il Festival Fausto Zadra è organizzato dall’omonima associazione musicale con il sostegno di Regione Puglia, Comune di Corato, Fondazione Vincenzo Casillo, sponsor come Granoro e la collaborazione del Conservatorio Piccinni di Bari, del Circolo Pivot e dell’Associazione Auditorium.

Per informazioni: 340.5238643 – ass.faustozadra@gmail.com .

Un’occasione imperdibile per ammirare un giovane talento pugliese esibirsi tra i grandi capolavori della musica classica.