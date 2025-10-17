Alessandro Gassmann sarà Guido Guerrieri nella nuova serie tv ispirata a Carofiglio

ROMA – Debutterà illa serie tv, ispirata ai romanzi dello scrittore barese. Protagonista assoluto sarà, che vestirà i panni di, l’avvocato barese già interpretato dain due film tv per Mediaset.

A dare l’annuncio è lo stesso Gassmann sui social: “È stato un viaggio appassionante e per me la scoperta della città di Bari che conoscevo solo superficialmente. Spero vi appassionerà”. Il post è accompagnato da un breve video con immagini dietro le quinte, tra trulli e il mare di Bari sullo sfondo.

La serie, co-prodotta da Rai Fiction, Combo International e Bartleby Film, è stata girata non solo a Bari, ma anche a Roma e Giovinazzo, portando sullo schermo i luoghi simbolo della Puglia e offrendo allo spettatore uno sguardo autentico sulla città e la sua atmosfera.

Guido Guerrieri è il protagonista di numerosi romanzi di Carofiglio, tra cui Ad occhi chiusi (2003), Ragionevoli dubbi (2006), Le perfezioni provvisorie (2010, Premio Selezione Campiello), La regola dell’equilibrio (2014), La misura del tempo (2019, finalista Premio Strega) e L’orizzonte della notte (2024). La serie promette di portare sul piccolo schermo le intricate vicende e la profondità psicologica dell’avvocato barese, tra casi giudiziari e riflessioni esistenziali.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati dei romanzi di Carofiglio e per chi vuole scoprire Bari attraverso gli occhi di uno dei suoi personaggi più celebri.