Flotilla per Gaza: 19 imbarcazioni intercettate dalla marina israeliana. Arrestati 22 italiani

La Flotilla diretta verso la Striscia di Gaza è stata intercettata nella notte a meno di 70 miglia dalle coste palestinesi. Navi militari israeliane hanno abbordato 19 imbarcazioni della missione, che inizialmente contava 44 barche. Al momento 23 risultano ancora in navigazione verso Gaza, mentre due unità avrebbero cambiato rotta puntando verso nord, apparentemente in direzione di Cipro.Secondo fonti israeliane, gli attivisti a bordo dei natanti fermati sono stati arrestati e trasferiti nel porto di Ashdod, dove saranno avviate le procedure di espulsione. Tra loro ci sono anche 22 cittadini italiani. Il ministero degli Esteri israeliano, attraverso un messaggio su X, ha assicurato che “Greta e i suoi amici sono sani e salvi”.Proteste in Italia: sciopero generale e blocchi ferroviariIn Italia la notizia ha immediatamente alimentato le proteste. Usb e Cgil hanno proclamato per domani uno sciopero generale, mentre oggi sono già scattate azioni di mobilitazione in diverse città. A Napoli attivisti propalestinesi hanno bloccato la circolazione dei treni, causando gravi disagi. Tensioni si registrano anche a Torino, Roma e Milano.Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha criticato le forme di protesta che hanno preso di mira le stazioni: “Bloccare i treni non aiuta il popolo palestinese”, ha dichiarato. Nel pomeriggio il Governo riferirà alla Camera con una comunicazione ufficiale sulla situazione a Gaza.Gaza sotto attacco: 11 morti nei raid israelianiIntanto la Striscia di Gaza continua a essere teatro di bombardamenti. Secondo quanto riportato da Al Jazeera, citando fonti ospedaliere locali, almeno 11 palestinesi sono rimasti uccisi nelle prime ore di questa mattina in diverse aree del territorio colpito dai raid israeliani.