Note di Puglia, ottobre 2025: un mese di grandi eventi musicali a Molfetta
MOLFETTA - L’Associazione Note di Puglia presenta la programmazione concertistica di ottobre 2025, con una serie di appuntamenti che animeranno la città di Molfetta in alcune delle sue location più suggestive.
Il mese si apre sabato 4 ottobre alle ore 20.30 presso l’Auditorium Madonna della Rosa con “Piano y Flamenco”, un incontro vibrante tra musica e danza, con il pianista Giuseppe Stoppielo e la ballerina Carmen Ventrice.
Tra gli eventi di punta del cartellone:
-
Domenica 12 ottobre, ore 19.30 – Auditorium Madonna della Rosa
Concerto del Quintetto di fiati dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma, una formazione cameristica di straordinaria qualità, tra le più apprezzate a livello nazionale.
-
Giovedì 30 ottobre, ore 20.30 – Auditorium Madonna della Rosa
“Elisir d’Amore” di Gaetano Donizetti, in forma di concerto, con la prestigiosa Orchestra Sinfonica Federiciana, diretta dal Maestro Angelo Gabrielli, a suggellare il mese musicale con un grande evento lirico.
Il cartellone offre inoltre spettacoli di grande fascino e varietà:
-
11 ottobre: Orchestra giovanile Musicalinsieme
-
16 ottobre: “Serenata a lume di candela – Bridgerton Concert”
-
18 ottobre: Concerto spirituale con il Coro Lirico di Bitonto
-
24 ottobre: Recital intenso “Ho visto Nina volare”
Il programma di ottobre conferma la missione di Note di Puglia: portare sul territorio esperienze artistiche di alto livello, accessibili a un pubblico ampio e appassionato, spaziando dal flamenco alla musica da camera, dal repertorio sacro al lirico.
Tutti gli eventi si terranno presso l’Auditorium Madonna della Rosa a Molfetta.
Info e prenotazioni: 346 002 3446