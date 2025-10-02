Agìmus inaugura la 32ª stagione: sabato 4 ottobre a Mola di Bari le romanze di Tosti al Teatro van Westerhout

– Torna la grande musica alcon l’inaugurazione della 32ª stagione concertistica di, diretta da. L’apertura sarà all’insegna dell’intimità e del fascino delledi, proposte nel concerto intitolato «Il bel suogno svanì».

Protagonisti della serata saranno il soprano Claudia Nicole Calabrese e l’Orchestra da Camera Benedetto Marcello, diretta da Nicola Gaeta, in un viaggio musicale che restituisce il clima raffinato dei salotti ottocenteschi, dove nacque e prosperò il repertorio di Tosti, tra lirismo, eleganza e poesia.

Tosti e la romanza da salotto

Forma frequentatissima nell’Ottocento, la romanza da camera ha sedotto compositori e cantanti, diventando una sorta di “cadeau musicale” destinato all’élite culturale europea. Francesco Paolo Tosti fu uno dei suoi più grandi interpreti, capace di conquistare anche Londra e di collaborare con poeti del calibro di Gabriele D’Annunzio. In programma alcune delle pagine più celebri nate da questo sodalizio, tra cui «A Vucchella», «Ninna nanna», «Visione», «L’alba separa dalla luce l’ombra» e «Vorrei».

Non mancheranno altri capolavori come «Non t’amo più» e «Ideale» (su testi di Carmelo Errico), «Malìa» e «Aprile» (versi di Rocco Pagliara), «Sogno» (Lorenzo Stecchetti), «L’ultima canzone» (Francesco Cimmino) e «First Waltz» della drammaturga inglese Githa Sowerby.

Una stagione lunga otto mesi

La serata inaugura un cartellone di trenta appuntamenti fino al 7 giugno 2026, con una programmazione che spazia dal barocco al jazz, dal repertorio sinfonico al recital pianistico, fino a incursioni nel teatro e nella danza.

Tra gli ospiti attesi:

i grandi maestri Bruno Canino e Antonio Ballista , che festeggeranno insieme 70 anni di carriera (1° novembre);

il giovane talento cinese Yifan Wu , fresco vincitore del Concorso Busoni 2025 (1° marzo);

la pianista Ilia Kim (18 aprile);

il direttore Federico Maria Sardelli con l’ Ensemble Modo Antiquo , in un omaggio a Vivaldi (7 marzo);

il sassofonista Federico Mondelci con l’Orchestra di Puglia e Basilicata (21 marzo);

la violoncellista e cantante Ana Carla Maza (29 marzo);

la coppia Danilo Rea e Luciano Biondini con «Cosa sono le nuvole» (3 maggio).

Accanto ai grandi nomi, il cartellone ospiterà anche il Balletto del Sud con «Maschere» (1° febbraio), lo spettacolo shakespeariano «Sogno di una notte di mezza estate» (21 febbraio), il concerto-racconto su Giambattista Vico con lo scrittore Marcello Veneziani (23 novembre) e la quarta edizione del Festival Casa van Westerhout (8-16 novembre).

Informazioni

Tutti i concerti si svolgeranno al Teatro van Westerhout di Mola di Bari.

Info e prenotazioni: 368 568412 – 393 9935266