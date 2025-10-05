Flottilla, rientra anche l’attivista barese Tony La Piccirella: domani il volo per Atene degli ultimi 15 italiani
ROMA - Gli ultimi 15 italiani della Flottilla ancora trattenuti in Israele partiranno domani con un volo charter per Atene, assistiti dal personale dell’Ambasciata italiana. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani su X, ringraziando “i diplomatici in Israele e nelle altre sedi interessate per il capillare lavoro di assistenza compiuto in questi giorni”.
Tra i passeggeri figura anche Tony La Piccirella, attivista barese che non aveva firmato la liberatoria per la partenza immediata e che era in attesa del provvedimento di espulsione coatta.
Con questo volo si conclude una fase delicata della vicenda legata alla Global Sumud Flotilla, seguita passo dopo passo dalla Farnesina.
