Flottilla, rientra anche l’attivista barese Tony La Piccirella: domani il volo per Atene degli ultimi 15 italiani

ROMA - Gli ultimiancora trattenuti in Israele partiranno, assistiti dal personale dell’Ambasciata italiana. Lo ha annunciato il ministro degli Esterisu X, ringraziando “i diplomatici in Israele e nelle altre sedi interessate per il capillare lavoro di assistenza compiuto in questi giorni”.

Tra i passeggeri figura anche Tony La Piccirella, attivista barese che non aveva firmato la liberatoria per la partenza immediata e che era in attesa del provvedimento di espulsione coatta.

Con questo volo si conclude una fase delicata della vicenda legata alla Global Sumud Flotilla, seguita passo dopo passo dalla Farnesina.