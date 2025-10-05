Matera, recuperato turista francese bloccato nella zona del ponte di legno della bassa Gravina

MATERA – Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi per un turista francese rimasto bloccato a causa di un infortunio nella zona del ponte di legno della bassa Gravina.

L’allarme è scattato intorno alle 14:10, quando la squadra di Prima Partenza della sede centrale dei Vigili del Fuoco è intervenuta sul posto. Il turista, 71 anni, residente a Guercheville, è rimasto bloccato e dolorante a seguito dell’infortunio.

Data la complessità del recupero e le difficoltà logistiche per il trasporto a terra mediante barellamento, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero. La squadra Drago 67, proveniente da Bari, ha effettuato il recupero tramite calata dell’operatore elisoccorritore.

Una volta riportato in sicurezza, il turista è stato affidato immediatamente al personale del 118 e trasportato all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera per accertamenti e cure.