Foggia, cittadini volontari ripuliscono Campo degli Ulivi dai rifiuti

FOGGIA – Continuano senza sosta le iniziative per una città più pulita. Questa domenica i volontari di Foggia hanno organizzato un’azione capillare di rimozione di mozziconi di sigarette, contenitori in plastica, scontrini, volantini pubblicitari, gratta e vinci, un phon, carte di caramelle e altri microrifiuti che ricoprivano le aree verdi di. L’iniziativa ha l’obiettivo di lanciare un segnale durevole contro l’abbandono dei rifiuti nei luoghi pubblici (littering).

All’azione hanno partecipato i cittadini volontari delle associazioni La Via della Felicità di Foggia e del Centro Culturale Islamico di Foggia Bangladesh (CCIFB).

Marina Biancardino, presidente de La Via della Felicità di Foggia, ha ringraziato tutti i volontari presenti, ricordando le parole dell’autore L. Ron Hubbard nella guida al buon senso La Via della Felicità:

“Ci sono molte cose che le persone possono fare per aiutare a prendersi cura del pianeta. Si inizia con l’impegno personale e si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto. L’Uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo. Dopotutto è il posto in cui viviamo. Se gli altri non ci aiutano a migliorare e proteggere l’ambiente, La Via della Felicità potrebbe non riuscire a trovare un itinerario da percorrere.”

Per maggiori informazioni è possibile contattare Marina Biancardino al numero 349.809.2540 o scrivere a laviadellafelicitafoggia@gmail.com.