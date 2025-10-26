Trani, inaugurato il comitato elettorale M5S della Bat. Donno: “Lista di alto livello, giusto mix tra iscritti e società civile”

– Si è svolta questa mattina a Trani l’inaugurazione delin vista delle prossime elezioni regionali. All’evento hanno partecipato il deputato e coordinatore regionale, l’eurodeputatae i candidati provinciali

Durante l’incontro, Donno ha ribadito le priorità del Movimento e l’impegno per una politica vicina ai cittadini:

“Siamo dalla parte dei cittadini che lottano ogni giorno per la sanità pubblica, dei pendolari che chiedono trasporti efficienti, dei giovani che vogliono restare in Puglia dopo essersi formati qui e dei piccoli imprenditori che faticano a far quadrare i conti. Vogliamo parlare a chi oggi si astiene perché non ha più fiducia nella politica e pensa che siano tutti uguali.”

Il coordinatore regionale ha inoltre ricordato i risultati raggiunti dal M5S nella scorsa legislatura e la volontà di proseguire sul tema della legalità e della trasparenza:

“Abbiamo rinunciato a posti in Giunta e posto con forza il tema dell’etica pubblica. È nato così il Patto per la Legalità, di cui abbiamo già realizzato alcuni punti come l’istituzione del Nucleo Ispettivo Regionale e la sottoscrizione della Carta di Avviso Pubblico. Ma non basta: nella prossima legislatura vogliamo portare avanti tutti i punti del Patto.”

Infine, Donno ha sottolineato la composizione delle liste:

“Abbiamo messo in campo liste fatte di tradizione e innovazione, con iscritti del M5S e innesti qualificati dalla società civile: il giusto mix tra attivismo e competenze nei territori e nei settori strategici dove vogliamo imprimere rinnovamento e cambiamento.”

Nel pomeriggio sono previste anche le inaugurazioni dei comitati provinciali di Lecce e Brindisi, con la partecipazione dei candidati delle rispettive circoscrizioni.