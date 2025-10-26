Matera, Anna Rita Del Piano riceve il Premio 'Miglior regia' durante l'evento 'Voce Spettacolo Film Festival'



MARIANGELA DE ANNA - Nella serata di sabato 25 ottobre 2025 a Matera si è tenuta la premiazione dell'evento "Voce Spettacolo Film Festival". Molta emozione ha suscitato "La Mela Bacata" di Anna Rita Del Piano che ha vinto il premio come Miglior regia. - Nella serata di sabato 25 ottobre 2025 a Matera si è tenuta la premiazione dell'evento "Voce Spettacolo Film Festival". Molta emozione ha suscitato "La Mela Bacata" di Anna Rita Del Piano che ha vinto il premio come Miglior regia.





Anna Rita Del Piano è stata affiancata, in questo lavoro, da Josefina Ruospo Correa come aiuto regia e direttrice di produzione. Un racconto che fa vedere le fragilità umane e quanto sia importante la solidarietà nelle famiglie.





Josefina Ruospo Correa

Anna Rita Del Piano



